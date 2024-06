Spettacoli dagli Impavidi alla Firmafede

Da oggi a domenica l’ottava edizione di “Fisiko! Festival internazionale di azioni cattive” che per la primo anno aggiunge alla sede consolidata dell’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano vari luoghi di Sarzana: il Teatro degli Impavidi, la Fortezza Firmafede e la Galleria Cardelli Fontana ai Fondachi. La rassegna è ideata da Aps Fuori Luogo (in partnership con Scarti e Balletto Civile) e realizzata con il contributo di vari enti pubblici. In quattro giorni si susseguiranno 14 spettacoli, 4 performance, un laboratorio e un grande spettacolo internazionale alla Vaccari. Si inizia oggi alle 18.30 nella piazzetta del Teatro Impavidi con l’intro musicale della Giovane orchestra spezzina; alle 19 in teatro la compagnia francese ’I funamboli’ presenta ’La Procréation du Printemps’ a cui seguirà alle 19.40 in prima nazionale ’Bolero’. Alla Fortezza Firmafede alle ore 20, 20.45 e 21.30 ’MicroDanze’ spettacolo itinerante (in tre turni) del Centro Coreografico nazionale Aterballetto. Alle 22.15 nella Piazza della Cittadella / Mura della Fortezza la danza aerea di ’Vertical waves project’, coreografia Marianna Andrigo (performer Elena Ajani, Marianna Andrigo, Ilaria Bagarolo, Michela Lorenzano, Anna Maschietto, Silvia Zotto, rigger Aldo Aliprandi). Domani alle 21 Balletto Civile presenta ’Les Fleurs’ agli Impavidi. Prima dello spettacolo due speciali incursioni, firmate sempre da Balletto Civile: nel ridotto del Teatro ’Déménagement’ (in tre turni alle 19.30, 20 e 20.30) e nell’atrio ’Les jeux sont faits’ (in tre turni alle ore 19.30, 20 e 20.30). Alle 22.30 alla Fortezza ’Once more’, progettato e realizzato da Jacopo Benassi, Kinkaleri /Massimo Conti, Gina Monaco e Marco Mazzoni. Per info e prenotazioni: [email protected].