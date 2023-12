Speronate da Tir se la prendono con... un operaio

Sarà stata lo spavento per l’incidente, unito al nervosismo per il tempo passato in coda a causa dei lavori lungo il raccordo autostradale. Sta di fatto però che alla fine hanno scaricato tutta la tensione su chi proprio non c’entrava nulla con quanto accaduto, ovvero uno degli operai impegnato nei lavoro che stanno andando avanti da alcuni giorni. L’episodio ieri intorno all’ora di pranzo all’altezza del ponte sul Magra in direzione Santo Stefano dove, proprio per i lavori, si sono formati rallentamenti. A un certo punto, per cause al vaglio dei rilievi della polizia, un camion per un errore di manovra ha ’stretto’ un’auto mandandola a finire sul guard rail. Fortunatamente illese, conducente e passeggera dell’auto (due donne sui 45 anni) una volta scese dall’auto se la sono presa con... un operaio che aveva assistito alla scena, accusandolo per le lunghe code e i disagi causati dal cantiere. Si sono scagliati contro di lui a prendendolo a male parole, con veemenza tale da richiedere l’intervento della polizia. Il tutto sotto gli occhi esterefatti di altri automobilisti di passaggio.