Spento l'incendio che stava mettendo a rischio una darsena

Ameglia (La Spezia) 18 maggio 2022- Ci sono volute ore di lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona che l’altro pomeriggio sono divampate in un’area verde lungo la sponda del fiume Magra arrivando a aggredire un rimessaggio di imbarcazioni che per fortuna non ha riportato danni. La squadra dei Cigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana e la squadra della sede centrale di La Spezia sono intervenute nel Comune di Ameglia in prossimità della sponda destra del fiume Magra nelle vicinanze del ponte della "Colombiera" per spegnere un incendio probabilmente partito da un canneto che nascondeva cumuli di materiali in stato di abbandono. Il fumo denso che si era levato aveva immediatamente fatto comprendere la presenza di plastica e resina e per qesto la presenza dei vigili del fuoco è stata imponente. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli accertamenti da parte dell'ufficio di polizia giudiaria del comando spezzino dei Vigili del Fuoco. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Ameglia, personale Arpa Liguria ed il personale sanitario del 118 oltre ai volontari della squadra comunale di protezione civile.