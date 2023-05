Sparisce dal cantiere E torna in carcere

Ha sprecato la buona occasione per scontare la pena in stato di libertà, lavorando come dipendente in una ditta alla quale era stato assegnato. Invece il cittadino tunisino sottoposto alla misura alternativa al carcere ha pensato bene di non presentarsi al lavoro non facendosi per altro più trovare. Per questo sono stati allertati i carabinieri della stazione di Vezzano Ligure che hanno effettivamente accertato la costante assenza dell’uomo dall’incarico assegnatogli mettendosi sulle sue tracce.

Nonostante l’obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro, in realtà non si era fatto più vedere interrompendo ogni contatto con il suo principale. Sarebbe stata un’opportunità per scontare la condanna e contemporaneamente crearsi una valida alternativa occupazionale per il futuro e invece ha preferito rendersi irreperibile. Un atteggiamento che è ben presto venuto a galla.

Di conseguenza i carabinieri hanno segnalato la situazione all’autorità giudiziaria che ha immediatamente emesso l’ordinanza, con la quale è stato imposto il ripristino della carcerazione per il tempo ancora da scontare, che avrebbe potuto invece trascorrere lavorando. I carabinieri si sono messi alla ricerca del tunisino e nel corso di un servizio di controllo effettuato nelle scorse sere nel territorio di Vezzano Ligure lo hanno trovato e per lui è così scattato l’arresto. Il beneficio previsto dalla legge che prevedeva il percorso sociale di reinserimento attraverso l’impiego è naturalmente saltato e adesso per l’uomo si sono aperte nuovamente le porte del carcere di Spezia dove terminerà di scontare la condanna.