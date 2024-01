Sotto sequestro l’attività di money transfert in via Brigate Muccni gestita da un pakistano

La guardia di finanza di Sarzana ha posto sotto sequestro l’attività di money trasfert di via Brigate Partigiane Ugo Muccini, il cui titolare è un pakistano.

Sulla saracinesca del negozio l’altra mattina i militari delle fiamme gialle hanno apposto un cartello con la scritta "locale sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi della legge del 24 novembre 1981, numero 689".

Sembra che il point, attivo da diverso tempo, in realtà non avrebbe mai potuto essere avviato in quanto il piano urbano del commercio del Comune di Sarzana, non prevede la presenza di imprese di questo genere.

La guardia di finanza di Sarzana, però, ha effettuato

accertamenti anche sulle frequentazioni del locale, oltre che controlli incrociati sulle quantità di denaro

sia inviate all’estero che ricevute proprio a Sarzana dai destinatari nella sede di money transfert di via Brigate Partigiane Ugo Muccini. Si tratterebbe di somme piuttosto ingenti. Ogni pista è seguita con la massima attenzione e le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Al momento va precisato però che l’unica violazione accertata è quella di carattere amministrativo, motivo per cui l’attività è stata chiusa e per la quale il titolare dell’esercizio rischia una sanzione che può arrivare fino a 15 mila euro.