Sosta sulla litoranea La prefettura: "Anas valuti soluzioni alternative"

È stato un incontro proficuo e caratterizzato dalla massima collaborazione tra le parti quello convocato dalla Prefettura della Spezia per affrontare il problema della carenza di parcheggi gratuiti che si è venuta a creare nelle località balneari di Marinella e Fiumaretta a seguito delle disposizioni imposte da Anas, proprietaria dei tratti di strada interessati dal provvedimento. A prendere parte all’incontro oltre ad Anas, Prefettura e i rappresentanti dei due comuni interessati - Sarzana e Ameglia – sono state anche Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna. "Individuare, in base alle caratteristiche dei luoghi e alle disposizioni del codice della strada, alcune zone in cui poter consentire la sosta dei veicoli in maniera tale da non recare intralcio alla circolazione e da non mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada – si legge nel comunicato della Prefettura –. La possibilità di abbassare il limite di velocità a 30 Km/h per ridurre il rischio di incidenti, o, in alternativa, limitare il divieto di sosta a un solo lato della carreggiata".

Queste le proposte – pervenute dai rappresentati dei comuni interessati e dalle associazioni di categoria – che Anas si è impegnata a valutare in tempi brevi in modo da poter contemperare le esigenze di sicurezza della circolazione stradale con quelle dei cittadini, degli utenti della strada e delle attività economiche presenti nelle zone balneari di Marinella e Fiumaretta, anche in vista dei prossimi ponti primaverili. Dopo le polemiche sorte spontaneamente nei giorni scorsi, come la petizione online che ha già superato quota 500 firme, potrebbero quindi arrivare a stretto giro buone notizie per i cittadini e per gli utenti desiderosi di fruire delle spiagge del nostro litorale senza essere necessariamente obbligati a dover pagare il parcheggio.

