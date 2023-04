Sosta a disco orario Diffide sulle auto

Parcheggio a disco orario in centro ad Arcola, tra la banca e la Chiesa: l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire collocando dei volantini sulle auto in sosta a titolo di diffida. Nel manifestino la polizia municipale invita gli automobilisti a rispettare la segnaletica, il limite di tempo per la sosta con esposizione del disco orario. Si tratta, è specifica l’amministrazione comunale, di "un avviso al momento bonario, a titolo di diffida, ma in seguito si procederà con interventi sanzionatori a carico di chi non rispetti la sosta oraria". La cosa non è piaciuta ad alcuni automobilisti soliti parcheggiare nell’area e che ora temono che quello spazio possa diventare, in futuro un’area di sosta a pagamento, proprio in un luogo che si sta caratterizzando come l’area commerciale arcolana.