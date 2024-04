Soddisfazione per la quarta vittoria consecutiva della Fezzanese conquistata a spese del Derthona Rolla: "Partita difficile, complimenti ai ragazzi"

La Fezzanese cala il settebello e il poker. La compagine del presidente Arnaldo Stradini espugnando per 1-0 il difficile campo del Derthona infila la quarta vittoria consecutiva e il settimo risultato utile nella 36ª giornata del girone A di serie D. Risultati importanti che consolidano i fezzanoti al 10° posto e gli consentono di migliorare il record di punti conquistati in serie D salito a ben 51.

Soddisfatto il mister Cristiano Rolla: "Partita difficile e molto combattuta nella quale il Derthona nell’arco dei 90 minuti avrebbe meritato di più. Complimenti ai ragazzi per il grande impegno e la compattezza, qualità che in questo momento sta facendo la differenza. Se qualcuno insinuava qualche rilassamento penso che il campo ha dato tutte le risposte". Il successo è il giusto premio all’abnegazione, all’impegno e alla determinazione della squadra che con un prova collettiva tutta cuore pur soffrendo è riuscita a ottenere tre punti molto importanti. I verdi mancavano di cinque pedine del valore di Nicolini, Salvalaggio, Fiori, Scarlino e Stradini tutti infortunati. Questo dimostra l’ottimo gruppo di giocatori a disposizione del tecnico che li gestisce al meglio. Il match winner risulta ancora una volta il bomber e capitano Baudi vera anima di questa squadra assieme a Bruccini ed autore del gol decisivo. Peccato per l’espulsione di Selimi nel finale di gara che gli costerà la squalifica.

Si complica, invece, la situazione di classifica dei tortonesi, guidati dall’ex allenatore della Fezzanese Stefano Turi, che scivolano al quindicesimo posto in zona play-out. Team di Fezzano che domenica prossima nel trentasettesimo e penultimo turno giocherà l’ultima partita in casa ricevendo al ‘Miro Luperi’ di Sarzana un’altra pericolante il Gozzano.

Paolo Gaeta