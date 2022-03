Si inaugura oggi la prima Endopank nell’area verde

E’ per questa mattina alle 11 nell’area verde dei giardini di via Valentini l’inaugurazione della prima "Endopank" della Liguria, la panchina gialla per la sensibilizzazione sull’endometriosi, ricorre infatti la giornata mondiale dedicata a questa malattia ginecologica che colpisce in Italia circa 3 milioni di donne. Il Comune ha deciso di sostenere il progetto dell’associazione "La voce di una è la voce di tutte". All’inaugurazione sarà presente la tutor della Liguria, Lorita Longo e verrà distribuito materiale informativo