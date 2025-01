Si è completata a Castelnuovo Magra l''operazione scuole sicure

Castelnuovo Magra (La Spezia) 9 ottobre 2021 - Il lungo percorso di messa in sicurezza sismico delle scuole del Comune di Castelnuovo Magra si è finalmente concluso. Il nuovo anno didattico ha portato anche la conclusione degli interventi sismici e antincendio alla scuola media “Dante Alighieri” e alla materna Zigo Zago per un totale di 500 mila euro. Opere che hanno ulteriromente alzato l’indice di sicurezza imposto per legge raggiungendo il livello massimo per istituti non di nuova costruzione. Gli ultimi lavori sono iniziati a giugno e sono proseguiti per tutta l’estate. Mentre l’asilo è stato consegnato in tempo alla riapertura per le scuole medie la definitiva consegna è avvenuta con due sole settimane di ritardo, per altro previsto, ma che non hanno influito nella didattica essendo rimasti non fruibili spazi riservati ai laboratori non ancora avviati.