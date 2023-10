Si discute di ospedale, intitolazioni e Palahockey a Sarzana: l'omaggio a Paolino Ranieri

Sanità, palahockey e Paolino Ranieri. Questi gli argomenti al centro della discussione del consiglio comunale all’insegna delle doppie mozioni che si riunirà questo pomeriggio alle 15.30. Ben due le pratiche – una sottoscritta dalla minoranza (Pd e Sarzana Protagonista) e una da tutti i gruppi di maggioranza (Cristina Ponzanelli Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Cambiamo) che hanno l’obiettivo comune di approfondire la situazione in cui versa attualmente la sanità pubblica locale, seppur da diverse prospettive. Infatti se la mozione presentata dalla maggioranza vuole analizzare la situazione dell’ospedale San Bartolomeo, gli investimenti del Pnrr anche alla luce e le rispettive prospettive di realizzazione anche alla luce del nuovo piano sociosanitario, la mozione dell’opposizione mira a ottenere rassicurazioni sulla centralità del ruolo del nosocomio sarzanese e un’esplicita conferma sul fatto che la Regione non intenda privatizzarlo e che sia invece disponibile a investire in personale e attrezzature per la sanità pubblica. Dopo la mancata approvazione della proposta portata all’attenzione del consiglio comunale da Sarzana Protoganista che aveva l’obiettivo di intitolare il Pala hockey all’ex sindaco di Sarzana Paolino Ranieri, l’argomento oggi verrà affrontato nuovamente. All’ordine del giorno ci sono infatti la mozione sull’intitolazione del Pala hockey alla figura di Giuliano Tori, sarzanese che ebbe il merito di creare la prima squadra , finanziare la prima pista e diffondere lo sport nella realtà cittadina e quella protocollata dalla minoranza che punta invece a intitolare un qualsiasi luogo simbolo della città alla memoria del partigiano e simbolo dell’antifascismo Paolino Ranieri.

E.S