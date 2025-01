Si conclude la campagna di scavi a Luni

Luni (La Spezia) 15 ottobre 2021 - L’area archeologica di Luni presenta i risultati della campagna di scavi. Un sabato pomeriggio in compagnia degli archeologi dell’Università di Pisa e gli studenti dell’ateneo toscano che per quattro settimane hanno lavorato a Luni nella sesta edizione della campagna di ricerca organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Ligure e il Polo Museale. Ci sarà la possibilità di visitare, a gruppi, i risultati dei lavori appena completati e scoprire il fascino delle nuove scoperte. La giornata di visita è in programma dalle 15 alle 18.30 con prenotazione obbligatoria all’indirizzo www.musei.liguria.beniculturali.it/luni-scavi. E’ necessario il green pass e indossare la mascherina sanitaria anche durante il percorso.