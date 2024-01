Si cercano le... Befane

Chi vuole fare la Befana che porta i doni a Baccano? Si cercano volontari. La 43ª edizione della Befana di Baccano torna domani alle 20.30 in piazza Mazzini a Baccano, come consuetudine la serata prevede la partecipazione di animatori, trampolieri, giochi con palloncini, danze intorno al fuoco, stand con cioccolata calda e vin brulè, dj set e lancio della Befana. L’evento è organizzato dalle associazioni arcolane Avis Aido, Croce Verde, Mutuo Soccorso, protezione civile Lunezia, Arci Baccano, con il contributo del Comune di Arcola. Servono volontari per impersonare la simpatica vecchietta che porta doni alle famiglie delle frazioni del paese, l’invito è aperto a tutti, chi avesse voglia di mettere a disposizione qualche ora per consegnare le calze, ovviamente mascherato da befana, può mettersi in contatto con Stefano Tabone al numero 333 6025363. Chi invece volesse sostenere il progetto può acquistare i biglietti della lotteria disponibili nelle singole associazioni, in premio buoni spesa offerti dal Coopvaldimagra e spendibili nelle rivendite di Arcola e Romito Magra.