Si cerca un gestore per la biblioteca

Affidamento diretto della biblioteca comunale di Vezzano: al via le domande. Il Comune intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che attestino di poter offrire il servizio rispondente alle esigenze e caratteristiche indicate nell’avviso consultabile sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale . L’ attività comprende i servizi bibliotecari come il front office, l’ accoglienza e l’assistenza agli utenti, ricerca testi, consultazione. La durata del contratto è valida per il triennio 2025 – 2027, con inizio dell’attività dal 2 gennaio, il servizio dovrà essere prestato per tre ore giornaliere per quattro giorni settimanali. L’importo dell’appalto, per i tre anni, è stimato in 35.568 euro. La manifestazione di interesse, redatta sul modulo apposito, dovrà essere presentata tramite pec all’indirizzo [email protected], e dovrà pervenire entro il 16 dicembre.