Si alza il sipario all'ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra

Sarzana (La Spezia) 1 Aprile 2022 - Inizia la rassegna “Su il sipario” che vedrà di scena diverse compagnie teatrali all’ex ceramica Vaccari d Ponzano. La rassegna in programma dal 2 aprile fino al 28 maggio sempre di sabato alle 21.15 è stata organizzata dall’assessorato alla cultura dell’amministrazione comunale di Sant Stefano Magra in collaborazione con Giobbe Gennaro ex assessore e attore amatoriale la Compagnia La Corte della Spezia. Il primo appuntamento di sabato sera è proprio con la Compagnia La Corte della Spezia che metterà in scena per la regia di Maria Grazia Chilosi lo spettacolo “Donne” monologhi di Dario Fo e Franca Rame con musiche di Fabrizio De Andrè. Il 9 aprile sarà la volta di “Giulietta e Romeo, ovvero come essere pessimi genitori” della compagnia Mirpò della Spezia sotto la regia di Guglielmo Perez. L’ingresso a tutte le rappresentazioni sarà libero ma è comunque consigliata la prenotazione contattando il numero 335-5857488 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.santostefanodimagra.sp.it.