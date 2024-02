Shopping al buio alle Terrazze fino a domenica 3 marzo. Acquisti con la lingua braille

Questa mattina, in occasione della Giornata nazionale del Braille, il sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, Le Terrazze propone l’esperienza ’Shopping al buio’ in uno spazio allestito nel centro commerciale in collaborazione con Unione italiana ciechi e ipovedenti onlus e il Museo tattile nazionale Omero. Un’esperienza culturale che permette di mettere alla prova i propri sensi (tatto, udito, olfatto) e che per la giornata di oggi è riservata a due classi individuate dell’Ufficio scolastico regionale. L’iniziativa durerà fino al 3 marzo e potrà essere condivisa dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 16-19 e dal sabato alla domenica tra le 11 e le 13 e le 15 e le 19.