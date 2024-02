Sgravi Imu per evitare i fondi sfitti. Rampi: "Riduzione del 43 per cento. Puntiamo a estenderla al triennio"

Sarzana, 9 febbraio 2024 – A chiarire quali sono i criteri per poter godere dell’agevolazione nel pagamento dell’Imu – manovra promossa dall’amministrazione Ponzanelli per cercare di ripopolare i fondi sfitti – ci ha pensato l’assessore Carlo Rampi.

"L’immobile deve essere sfitto da più di sei mesi dalla data dell’approvazione bilancio – ha chiarito l’assessore al ramo – e il contratto di locazione di tipo commerciale dovrà essere un 6+6 anni o avere una durata maggiore".

L’assessore, rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Matteo Tiberi (Sarzana Protagonista) ha anche specificato che tutti gli immobili C1 e C3 presenti sul territorio comunale si prestano a rientrare nella misura, siano esse attività artigianali o di natura commerciale o artigianale. Difficile invece stabilire quanti siano i fondi che rientrano nella misura, perché risultano sfitti sia quelli effettivamente inutilizzati che quelli in uso dai proprietari. "L’agevolazione sarà valida sul 2024 – ha concluso l’assessore Ramp –- ma la volontà è quella di prorogarla per tutto il triennio. Nostro obiettivo è testare se questa misura abbia qualche efficacia pur sapendo che da sola non sarà risolutiva".

Ed è stato sempre il vicesindaco, stavolta nelle vesti di assessore al turismo, a chiarire, rispondendo questa volta all’interrogazione protocollata dal consigliore Vico Ricci (Pd), quale sia l’attuale situazione della rete escursionistica locale. Già in essere una convenzione tra il Comune e il Cai che prevede manutenzione e tracciamento del sentiero, l’unico che rientra nella via Francigena, il 321 lungo circa 2 km, per un costo di mille euro all’anno. "Abbiamo recentemente concordato insieme al Cai di estendere la convenzione anche agli altri 14 sentieri presenti in territorio comunale – ha aggiunto l’assessore al turismo – e questo costerà al Comune 3 mila euro all’anno. Prevista pulizia, manutenzione, tracciatura e segnatura di tutti i percorsi. Questo dovrebbe prendere il via a partire dalla primavera".

Nel corso della seduta è arrivata anche la risposta attesa dal consigliere Andrea Tonelli sullo stato dei cimiteri cittadini. "La gestione del cimitero è affidata alla Maris e nel 2023 abbiamo chiesto più tagli rispetto a quelli previsti – ha specificato l’assessore Stefano Torri –. Stiamo lavorando a un bando per provvedere al nuovo affidamento dei servizi e a breve si arriverà alle procedure. La situazione che abbiamo eredidato nel 2018 era grave. Se malauguratamente fossero venuti a mancare 30 sarzanesi, non avrebbero potuto trovare alloggio nei loculi. Ci sono problemi, ci siamo attivati con nuovi ossari nella precedente amministrazione per tamponare l’estumulazione delle salme e abbiamo previsto nuovi loculi".

L’assessore Luca Ponzanelli ha infine chiarito, rispondendo all’interrogante Tiberi che nel Comune di Sarzana il servizio di derattizzazione è attivo e affidato a una ditta specializzata della zona che interviene su aree pubbliche sotto segnalazioni puntuali. Nel triennio 2020-2023 il servizio è costato 11 mila euro all’anno.

Elena Sacchelli