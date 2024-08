Sezione ExtraFestival. Dall’inclusione sociale alle installazioni d’arte

Sarà la XXI edizione quella che il Festival della mente celebrerà la prossima settimana, dal 30 agosto all’1 settembre. Un festival che, con costanza, negli anni ha stimolato l’ideazione e la nascita di diverse iniziative e attività collaterali proposte nella sezione extraFestival. Ed è così che quest’anno, ad affiancare gli appuntamenti di parallelaMente, che inizieranno il 28 agosto, ci saranno altre quattro iniziative che abbracciano ambiti e discipline diverse. Microfoni aperti per tutti coloro che, bambini o adulti, ragazzi o nonni, pubblico o relatori avranno la voglia e la curiosità di raccontare e raccontarsi attraverso i microfoni di Radio Rogna, web radio libera e indipendente attiva dal 2016. Saranno microfoni davvero speciali, ospitati all’interno di FurgoMytho, "il furgone con la radio dentro", progetto nato dal desiderio di ricordare Giulio e la sua passione per la mitologia greca, che tanto amava raccontare nei podcast registrati durante il laboratorio di Radio Rogna. Per i tre giorni del festival, FurgoMytho stazionerà in piazza Cittadella, all’ingresso della Fortezza Firmafede. Spazio AUT AUT sarà invece il punto di acquisto del merchandising ufficiale della manifestazione, realizzato dal marchio Amelie, e di prodotti artigianali e gastronomici, come pasta e manufatti in ceramica modellati e dipinti a mano. Prodotti particolarmente preziosi perché realizzati nell’ambito di percorsi formativi e di inclusione socio-lavorativa della Fondazione AUT AUT Ets attiva nell’inserimento lavorativo di giovani e adulti con autismo e disabilità.

L’installazione "Aria" sarà allestita in via dei Fondachi, nel cuore del centro storico. È stata realizzata da un gruppo di minori che partecipano a Futuro Aperto, progetto nato per offrire opportunità educative, formative e ricreative a ragazze e ragazzi tra 12 e 17 anni, a cui altrimenti non avrebbero potuto avere accesso. Negli ultimi due anni sono stati quasi 2000 gli adolescenti coinvolti in laboratori di teatro, danza, falegnameria, sport, escursioni sul territorio e molto altro. L’installazione "Aria" vuole essere un invito ad entrare simbolicamente nel mondo di giovani e giovanissimi, tra sogni, speranze e idee, coltivando la virtù dell’ascolto e dell’incontro tra generazioni. "Grazie! Quello che non abbiamo mai detto ai nostri figli e studenti", infine, è il titolo dell’incontro che gli psicologi e psicoterapeuti Loredana Cirillo e Filippo Rosa terranno con genitori, insegnanti ed educatori. Occasione per riflettere su quanto sia importante, e spesso in disuso, ringraziare i ragazzi per ciò che, ogni giorno, insegnano agli adulti e per le emozioni che sono in grado di generare. L’appuntamento, l’unico a pagamento della sezione exastraFestival, è nello Spazio Hera, al cinema Moderno, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, alle 10.45. Informazioni: www.festivaldellamente.it/it/extrafestival-2024