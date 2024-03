Settimana corta per il personale. Uffici aperti il giovedì pomeriggio

Scatta il 1° aprile la nuova organizzazione della macchina comunale promossa dall’assessore Luca Ponzanelli che prevede la modifica dell’orario di lavoro del personale che sarà sostanzialmente articolato su 5 giorni, a eccezione di qualche settore. La più grande delle novità per la cittadinanza sarà l’apertura degli uffici al pubblico anche in orario pomeridiano. "Un cambiamento importante e un percorso condiviso con le sigle sindacali e i dipendenti che ringrazio – ha dichiarato l’assessore al personale –. Ora avanti con il potenziamento dell’organico". Nel dettaglio l’area tecnica sarà aperta al pubblico il martedì mattina dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, mentre l’ufficio protocollo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16. I messi comunali saranno pronti a ricevere la cittadinanza dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, poi dalle 12 alle 13.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, mentre l’ufficio tributi sarà aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle alle 14.30 alle 16.00. I servizi sociali, l’ufficio scuola e l’ufficio cultura saranno invece aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. La biblioteca civica sarà aperta dal lunedì al venerdì assicurando il funzionamento continuativo anche in orario pomeridiano in tutti i giorni di apertura dalle 8 alle 18.30. Invariati gli orari degli altri uffici: l’ufficio segreteria generale sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 9 alle ore 12; l’archivio storico solo su appuntamento; il segretariato sociale il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11. Anagrafe, stato civile e urp continueranno a lavorare, al mattino, su 6 giorni dal lunedì al sabato con apertura al pubblico dalle ore 9 alle 12 (sabato su appuntamento). La polizia locale continuerà ad assicurare il servizio su 7 giorni in regime di turnazione.