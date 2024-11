Serie D La Fezzanese ormai è in caduta libera. Quinta sconfitta per l’ultima in graduatoria

Sporting Trestina

3

Fezzanese

0

SPORTING TRESTINA: Fratti, Sensi, Giuliani, Tacconi (20’ Dangelo), De Meio, Grea (81’ Vietina), Arduini (77’ Bartolucci), Serra, Nuti (68’ Bucci), Ferri Marini, De Souza (83’ Ubaldi). A disp. Tozaj, Granturchelli, Bergoglio, Mencaglio. All. Calori

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (59’ Sacchelli), Gabelli, Del Bello, D’Alessandro, Selimi (80’ Stradini), Campana (74’ Loffredo), Cantatore, Lunghi, Bruccini, Cargiolli (51’ Smecca). A disp. Calò, Giampieri, Beccarelli, Nicolini, Scieuzo. All. Ruvo

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Marcatori: 33’ e 43’ Ferri Marini, 70’ De Souza

TRESTINA - Continua la crisi della Fezzanese che perde con un netto 3-0 sul campo della Sporting Trestina nella decima giornata del girone E di serie D. I fezzanoti infilano la quinta sconfitta consecutiva staccandosi così sempre di più all’ultimo posto in graduatoria vedendo aumentare il loro divario dalle dirette concorrenti. Infatti il San Donato Tavarnelle, penultimo, è a quattro punti. Questo dimostra la gravità della sconfitta patita con i trestini, scontro diretto fondamentale in chiave salvezza. Non da la scossa sperata il cambio di allenatore in quanto in settimana Alberto Ruvo, ieri all’esordio, aveva sostituito Cristiano Rolla. Comunque mister Ruvo ha le capacità e l’esperienza per risollevare la squadra e uscire da questa difficile situazione. Verdi che si presentavano con due assenze pesanti come l’ex professionista Cesarini e Masi infortunati. Malgraio ciò partivano bene e nei primi minuti all’8’ e al 10’ avevano due importanti occasioni per passare in vantaggio che avrebbero potuto cambiare le sorti della partita. La prima con il giovane Salvetti che da posizione defilata impegna Frati. La seconda con Cargiolli che va via in scioltezza e calcia a botta sicura ma la palla esce di un soffio. Al 28’ Del Bello calcia alto da buona posizione. Pertanto l’approccio alla gara del team di Fezzano era ottimale. Ma al 33’ i padroni di casa, a sorpresa, passano in vantaggio con un un gol di testa da sottomisura di Ferri Marini. Dieci minuti dopo lo stesso Ferri Marini raddoppia da pochi passi sfruttando una mischia nata da un’azione in contropiede. Nella ripresa la Fezzanese cerca di reagire ma riesce solo ad avere una sterile prevalenza territoriale. Al 70’ il tris degli umbri che pone fine alla contesa è di De Souza.

Paolo Gaeta