Serie C maschile, la ripresa della stagione . Il coach: "È lecito ambire a spiccare il volo"

Il Centro Sportivo Marina Militare scalda i motori, in vista della ripresa della stagione della serie C maschile: esordio in programma sabato 18 gennaio in esterna alla Rivetti di Biella contro il Dynamic Sport. L’inizio di un lungo cammino, con la stagione regolare che finirà il 31 maggio, mentre i play off andranno in scena il 14 e 21 giugno, con la formula al meglio delle due: questo il cammino per puntare dritto alla serie B, mentre retrocederanno le ultime due di ogni girone. In quello lombardo, in cui sono stati inseriti i ragazzi con le stellette, figurano altre due formazioni liguri: Sg Andrea Doria Genova e Cn Sestri, a cui si aggiungono Bocconi Sport Team, Busto Pallanuoto, Canottieri Milano, Dynamic Sport, SG Arese, Varese Olona Nuoto e Waterpolo Milano Buccinasco e Biella.

Coach Carlo Foti resta saldo sulla panchina del club, che potrà contare sul gruppo storico degli atleti provenienti dal vivaio della Venere Azzurra – CS Marina Militare; a questi, si sono aggiunti elementi di comprovata esperienza come Stefano Maltinti, Alessio Sisti, Andrea Bertagna e Filippo Pelliccia.

È il presidente dell’asd Venere Azzurra Giuseppe Lo Presti ad offrire una panoramica sull’attività agonistica della Venere Azzurra – Cs Marina Militare, che per lui "costituiscono da anni un connubio solido, capace di condividere valori ed intenti. Una piccola realtà sportiva capace di svolgere, ormai da decenni, un ruolo fondamentale per il tessuto sociale locale, portando avanti con passione e sacrificio valori come l’inclusione, la promozione del benessere e della salute e provando a dare lustro al territorio che rappresentiamo in giro per l’Italia con i nostri atleti. La nostra associazione si distingue per la preparazione e la capacità dei suoi allenatori: possiamo contare su un tasso tecnico elevatissimo che ci consente di non venir meno ai valori fondanti dello sport. Stiamo lavorando per rendere sempre più competitiva la società".

È la volta di coach Carlo Foti che illustra gli obiettivi futuri della prima squadra. "È lecito ambire a spiccare il volo, fissare obiettivi importanti, come lottare per le prime posizione e disputare i play off. Sicuramente sarà dura ma stiamo lavorando tanto e a mio parere abbiamo le carte in regola per aspirare ad un ottimo percorso. Volgendo lo sguardo al settore giovanile, sono molto fiducioso".

Chiara Tenca