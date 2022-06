Serata in piazza del Popolo per il premio ’Fulvio Magi’

La sera di mercoledì 29 giugno, con inizio alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Vezzano Inferiore, si svolgerà il convegno “Parliamo di sport” con la partecipazione di Enzo Bucchioni, giornalista sportivo e opinionista televisivo, e Marco Magi, giornalista della redazione sportiva La Nazione e corrispondente della Gazzetta dello Sport. A moderare sarà Gianluca Tinfena, giornalista sportivo di Tele Liguria Sud.

Alla manifestazione parteciperanno alcuni protagonisti dello sport locale, come la Società Asd Vezzano 2005, vincitrice del campionato di 2ª categoria Lnd, e dello sport nazionale come Kevin Manfredi, motociclista vincitore della World Supersport Challenge categoria Supersport nel 2020 e 2021. Ospite della serata Stefanie Horn, atleta olimpica e attuale campionessa europea di canoa nella specialità K1 slalom. Stefanie con la nazionale italiana ha infatti conquistato la medaglia d’oro negli europei in Slovacchia a maggio 2022. Racconta la sua vita con la collana sportiva “Italia sul podio editore” curata da Mario Nicoliello con il titolo “Una vita in canoa”.

Durate la serata il sindaco Massimo Bertoni assegnerà il primo premio “Fulvio Magi”, intitolato al noto redattore de La Nazione e corrispondente della Gazzetta dello Sport scomparso nel 2015, da sempre amico del territorio vezzanese. L’iniziativa è aperta a tutti.