Sempre grave il quarantenne caduto dallo scooter a Massa

Sarzana (La Spezia) 24 luglio 2022 - E’ ancora molto grave il quadro clinico di Moris Viano, il 44 enne residente nella frazione sarzanese di Marinella protagonista di un terribile incidente stradale all’alba di sabato a Massa. L’ex calciatore è ricoverato all’ospedale Cisanello in condizioni molto critiche a causa dei traumi riportati nella caduta dallo scooter. Viano, molto conosciuto nell’ambiente sportivo per i suoi promettenti trascorsi giovanili nel ruolo di attaccante, stava andando al lavoro in un cantiere nella zona artigianale di Massa ma per cause ancora da valutare è stato sbalzato contro il muro e poi trovato d un passante privo di sensi. Può aver perso il controllo del mezzo a causa della strada dissestata oppure aver avuto un malore. Nulla è per il momento escluso. Gli inquirenti che stanno indagando sull’incidente proveranno a capire qualcosa in più anche grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.