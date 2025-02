Selezioni per 5 posti nel servizio civile

Cinque posti disponibili per il servizio civile alla pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra, un’occasione di crescita, di condivisione, di formazione, di comunità, di sorrisi e di nuovi incontri. L’appello è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni per i quali la proposta è di un anno di attività, 25 ore settimanali e una retribuzione mensile. Il bando scade il 18 febbraio per cui è bene affrettarsi (https://domandaonline.serviziocivile.it/). Grazie all’impegno dei ragazzi e delle ragazze del servizio civile il 2024 è concluso con ottimi risultati, sia per quanto riguarda il numero dei servizi svolti che gli obiettivi raggiunti tutti insieme. LaCroce Bianca sottolinea inoltre che il tesseramento 2025 è aperto ed è l’occasione ideale per poter sostenere le attivitàcon 10 euro all’anno. Info 0187 699252.