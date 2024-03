Sei voci di donne in un mondo di uomini. Con la Cgil da Sunspace Il coordinamento donne della Cgil e la Camera del lavoro della Spezia organizzano l'evento "Al lavoro e all’8 Marzo, voci di donne in un mondo di uomini" con una tavola rotonda e interventi musicali, per mettere in luce esperienze di successo femminile in settori tradizionalmente maschili.