Seduta straordinaria del consiglio comunale lunedì in Sala Dante

E’ stata convocata per lunedì alle ore 11 una seduta straordinaria del consiglio comunale comunale della Spezia in occasione del Giorno della Memoria. La seduta, aperta a tutti, si svolgerà nella Sala Dante in via Ugo Bassi. Si tratterà, come ogni anno, di un momento importante di commemorazione di tutte le vittime dell’Olocausto e delle deportazioni, una delle pagine più brutte della storia dell’umanità. Ogni anno ricorre il giorno per sensibilizzare anche le giovani generazioni a non ripetere gli errori del passato.