Scarpe, accessori e vestiti usati. Parte nuova raccolta differenziata

Oltre alla "tradizionale" raccolta dei rifiuti scatterà a Sarzana anche quella di scarpe, accessori e vestiti usati. La giunta infatti, su proposta dell’assessore Luca Ponzanelli, andrà a implementare la raccolta differenziata avendo appena dato il via libera alla nuova operazione e approvando l’iter di stipula dell’apposita convenzione che dovrà avvenire con una ditta specializzata del settore.

"Il nostro obiettivo generale - ha motivato la decisione innovativa l’assessore Luca Ponzanelli - è quella di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti aumentandone progressivamente la percentuale nel rispetto dell’ambiente. Si tratta dunque di un piccolo primo passo diretto in questa direzione che prevede in via sperimentale il posizionamento di alcuni cassonetti di colore blu in alcune aree del territorio. Potenziare il servizio, riducendo lo smaltimento dell’indifferenziato e andando incontro alle esigenze delle famiglie è la via che vogliamo percorrere anche per i prossimi anni con altre iniziative".

La raccolta dei tessuti e il loro successivo trattamento richiede l’affidamento a operatori specializzati che posizioneranno contenitori specifici in alcune zone della città. Sono già state individuate dagli uffici anche le aree : ovvero il parcheggio del cimitero urbano in via Falcinello, il parcheggio di fronte al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bartolomeo, parcheggio di Porta Parma e nelle isole ecologiche di Porta Romana e di Marinella, piazza "Sandro Pertini". m.m.