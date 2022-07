Scade il termine per la partecipazione al corso di accompagnatore turistico

Sarzana (La Spezia) 7 luglio 2022 - Si chiudono venerdì le domande per poter partecipare al corso di preparazione e formazione alla professione di accompagnatore turistico esperienziale. Nella giornata di venerdì scade il termine per iscriversi al corso voluto dall’associazione Val di Magra Formazione per andare incontro alle esigenze occupazionali di tanti giovani e allo stesso tempo arricchire il territorio dalla Provincia spezzina di presenze abilitatea raccontarne la storia e le sue origini. Il corso è infatti rivolto a giovani disoccupati che dovranno frequentare 300 ore di lezione alle quali verranno abbinate altre 300 ore di stage aziendale. Al termine del percorso di studio si otterrà la qualifica di accompagnatore turistico, figura riconosciuta da Regione Liguria. I destinatari saranno 12 giovani disoccupati di età non superiore ai 29 anni che avranno così la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro. La domanda di partecipazione può essere scaricata dal sito internet www.avmform.com e per ulteriori informazioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected]