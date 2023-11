Scacchi, gara giovanile allo Spazio Barontini

Oggi nel Nuovo Spazio Barontini in via Ronzano 1 a Sarzana si terrà il torneo di qualificazione provinciale ai campionati Italiani giovanili di scacchi che darà il passaggio al torneo regionale di Genova ai ragazzi che arriveranno nelle prime posizioni. Dopo la simultanea di scacchi col candidato maestro Federico Massazza (15 anni) di Falcinello tenuta ad aprile, questo è il secondo importante appuntamento del Circolo degli Scacchi Sarzana e Santo Stefano. Il torneo è riservato agli under 18 e potranno partecipare tutti i giocatori italiani che hanno la tessera Fsi giovanile anche se provenienti da altre regioni. I preiscritti sono già una quarantina.

Chiusura iscrizioni ore 14.15, primo turno ore 14.30, premiazione ore 19 e in chiusura rinfresco.