Sarzana, verso le amministrative Pci apre il point. Tutti gli incontri

Fine settimana di impegni elettorali per i candidati alle amministrative in programma a Sarzana il 14 e 15 maggio. Oggi alle 17 sarà inaugurato il point elettorale di Matteo Bellegoni, candidato sindaco del Partito Comunista Italia, aperto in piazza Calandrini 14. Sarà presente Patrizio Andreoli della segreteria nazionale. Il point sarà a disposizione dei cittadini e simpatizzanti nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 20 e il giovedì mattina dalle 10.30 alle 12. Domani, domenica, dalle 10 apertura del gazebo in via Mazzini, di fronte alla cattedrale di Santa Maria, dove arriverà a mezzogiorno alle 12 Norberto Natali, storico dirigente comunista romano e membro della direzione nazionale del partito. Oggi dalle 16.30 ale 20.30 la lista civica "Sinistra per Sarzana" che appoggia la candidata Federica Giorgi del Movimento 5 Stelle sarà presente in piazza Luni per la raccolta delle 200 firme necessarie per la presentazione della lista alle prossime comunali. Può procedere alla sottoscrizione soltanto chi è elettore nel Comune di Sarzana.