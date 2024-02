Sarzana verso la final four di Ws Europa Cup

C’è ancora la gara di ritorno ma di certo l’Hockey Sarzana Gamma Innovation vincendo 8 a 1 il primo confronto contro il Monza ha messo l’ipoteca sul passaggio alla semifinale di Ws Europa Cup. Il 16 marzo ci sarà la sfida in Brianza e i rossoneri ci arriveranno con un vantaggio numerico, psicologico e tecnico decisamente superiore ai lombardi. Il sogno dunque è quello di conquistare la final-four della coppa europea ma anche di giocare le due giornate tra le migliori quattro classificate a Sarzana. L’intenzione della società sarzanese, qualora il 16 marzo fosse sicuro il passaggio del turno, è quella di presentare l’offerta di disputare al "Vecchio Mercato" le gare di aprile. Ma per proporre la candidatura sarà necessario terminare entro metà marzo la realizzazione degli spogliatoi.

"Se tutto fosse completato - ha spiegato il presidente Maurizio Corona - si potrebbe anche tentare un’azione clamorosa per la città. Avere una squadra tra le quattro finaliste europee e giocarsela in casa sarebbe un traguardo storico per lo sport oltre che un indotto importante per la città. Ma per presentare la candidatura come sede della finale è necessario che i lavori al Vecchio Mercato siano conclusi. Sulla partita dell’altra sera non possiamo che essere soddisfatti. Qualche minuto iniziale contratti e poi siamo stati padroni del gioco e davvero siamo stati trasportati dall’entusiasmo del palazzetto che ha fornito una cornice splendida grazie ai nostri numerosi tifosi e anche per la presenza di tanti sostenitori da Monza". Nella serata di andata dei quarti di finale di Ws Europa Cup oltre alla vittoria dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation contro il Teamservice Monza 8 a 1.

Gli altri risultati: Follonica Hockey-Grf Murches (Portogallo) 3-3; Voltregà Movento Stern (Spagna)-Braga (Portogallo) 8-3; Igualada-Valdagno 2-1.

