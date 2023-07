Sarzana, spiaggia libera: sos da Marinella. "Multe a raffica e sporcizia. Questa l’idea di sviluppo turistico?"

Sarzana (La Spezia), 15 luglio 2023 – «Stiamo documentando la situazione del litorale e non si tratta solo della spiaggia libera, mai vista in condizioni di sporcizia e abbandono simili, ma anche del caos parcheggi. Multe a raffica sulla litoranea, incertezza e stalli negati ai residenti. Insomma, siamo all’anno zero. È questa l’idea di sviluppo turistico di Marinella?". Parole di Franco Musetti, consigliere comunale del Partito democratico che, nei giorni scorsi, ha protocollato un’interrogazione a risposta scritta volta a comprendere in che modo l’amministrazione Ponzanelli intenda risolvere le svariate criticità che a stagione inoltrata insistono su Marinella.

E, intanto, il Pd e Sarzana Protagonista, annunciano l’intenzione di convocare un’assemblea pubblica a Marinella per raccogliere osservazioni e proposte direttamente da residenti e operatori. "Nonostante le promesse in campagna elettorale di perfezionare la gestione del litorale entro l’avvio dell’estate – ha spiegato il consigliere Musetti -cittadini e turisti che frequentano Marinella contemplano ancora lo spettacolo di un arenile disordinato e inospitale. Un pessimo biglietto da visita per la città e uno sgarbo per tutti coloro che hanno diritto di fruire della spiaggia pubblica. Quanto al servizio di salvataggio, negli stessi atti dell’amministrazione si legge che quanto già disposto non corrisponde ai requisiti imposti dalla più recente ordinanza della Capitaneria di Porto: mancano le dotazioni necessarie ad assicurare le prestazioni previste dalla legge e con esse la sicurezza dei bagnanti. Quando verrà colmato questo ulteriore ritardo, con il clou dell’estate ormai alle porte?".

Risale infatti al 30 giugno la determina dirigenziale attraverso cui il Comune affidava il servizio di vigilanza a due operatori economici - Asd In The Box e la coop. Mare Sicuro - per un tratto di spiaggia pari a complessivi circa 280 metri, sottolineando però che "tali postazioni, fintanto che non saranno complete di tutte le dotazioni e gli apprestamenti previsti dall’Ordinanza di sicurezza balneare n. 73/2023 della Capitaneria di Porto saranno da considerarsi esclusivamente come mero servizio di vigilanza". Da qui l’invito all’ente da parte del consigliere Musetti ad attenersi alle prescrizioni della Capitaneria di Porto.

«In mancanza di un servizio di salvataggio deve essere apposta adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) che reciti "Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio". Segnaletica che, al momento, manca". "I lavori dell’idrovora sono conclusi da tempo ma il cantiere non è ancora stato ripulito e le rotonde di accesso al litorale, all’altezza Luni Mare e in località Turbina, giacciono nell’incuria più totale. - ha concluso Franco Musetti -. In questo caos che riguarda Marinella chiedo che vengano urgentemente riferite al consiglio comunale almeno le soluzioni atte a contrastare il degrado della spiaggia libera e assicurare il servizio di salvataggio"

Elena Sacchelli