Sarzana: sicurezza e decoro, si accendono le luci in città

Sarzana, 5 gennaio 2025 – Decoro urbano ma anche sicurezza e tranquillità per i residenti e frequentatori della città. Sono tra i principali obiettivi fissati dal Comune di Sarzana per il nuovo anno. Il primo step del piano approvato dalla giunta partirà immediatamente dal potenziamento degli impianti di illuminazione di viale della Pace estendendosi poi alla riqualificazione del parcheggio di Porta Parma e di altri spazi di sosta unendo dunque in quest’ultima previsione il miglioramento della pessima condizione dell’asfalto a una più tranquilla frequentazione. Un progetto per il quale è previsto un investimento di quasi 1 milione e 700 mila euro. Sul fronte sicurezza l’amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di 140 mila euro dedicati alla videosorveglianza e alla segnaletica stradale.

Sul territorio del comune sarzanese sono già attive un centinaio di telecamere direttamente collegate con il comando della polizia municipale. Intanto le diverse segnalazioni dei residenti e i ripetuti interventi delle forze dell’ordine hanno reso necessario il potenziamento dell’impianto di illuminazione di alcuni tratti di viale della Pace. Una zona centrale della città, molto frequentata anche grazie alla presenza di esercizi commerciali ma anche al centro di diversi episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento di polizia, carabinieri e della polizia municipale. Per questo l’amministrazione comunale sarzanese investirà su un servizio di illuminazione di maggior portata rispetto a quello già esistente. Lo hanno espressamente sollecitato gli abitanti ma anche i commercianti e gli stessi operatori della sicurezza.

L’impegno di spesa messo a bilancio dall’ente è di 33 mila euro e prevede la sostituzione di cinque centri luminosi già esistenti e completi di palo, l’installazione di tre nuovi punti luce e 25 doppi bracci con lampade a led in sostituzione dei singoli esistenti su tutto il percorso stradale. L’intervento programmato sarà effettuato da City Green Light la società che si occupa degli impianti luminosi cittadini che ha presentato il nuovo preventivo di spesa. La stessa azienda aveva già provveduto nella scorsa primavera al ripristino delle luci nell’incrocio tra via Variante Cisa e via Cisa a Santa Caterina, nel parcheggio Metropark di piazza Jurgens alla alla stazione ferroviaria, in piazza “Don Ricchetti“ di fronte all’istituto scolastico “Parentucelli Arzelò“ e allo svincolo di Montecavallo sull’Aurelia. Anche da altri quartieri cittadini sono arrivate segnalazioni di scarso funzionamento degli impianti di illuminazione e comunque richieste di aumentare i punti luce proprio per garantire una maggior tranquillità. nel bilancio appena presentato dall’amministrazione del sindaco Cristina Ponzanelli sono dunque previsti quasi 3 milioni di euro per la sistemazione oltre che del parcheggio di Porta Parma anche quelli di piazza Zappa a fianco della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo dello stadio “Miro Luperi“ e via 8 Marzo. L’intervento esterno allo stadio cittadino si inserisce in una manovra più ampia che prevede la qualificazione della struttura, in parte già avviata con la messa in sicurezza della tribuna coperta, che comporta un investimento complessivo di 1 milione e 100 mila di euro che può contare su 700 mila euro da finanziamento statale e 400 mila euro direttamente da risorse comunali.