Sarzana Segreteria studenti. Rinnovato il patto con l’UniPisa

Proseguirà almeno fino al giugno 2026 il servizio dello sportello decentrato di segreteria studenti dell’università di Pisa attivato sin dal 2019 nell’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sarzana. La giunta ha deliberato il rinnovo del protocollo d’intesa con l’università, scaduto nel giugno 2023. Il Comune non avrà spese e riceverà un compenso annuale forfettario di 5 mila euro dall’Università per incentivare il personale dell’Urp impegnato nell’attività. Lo sportello frnisce informazioni sui servizi didattici e amministrativi dell’Università; informazioni personalizzate; consulenza sulle immatricolazioni e sul pagamento delle tasse; rilascio modulistica, certificati, titoli di studio e documentazione; accettazione pratiche amministrative su vari procedimenti come la rinuncia o la ricongiunzione degli studi. Tutti servizi per quali nessun onere è a carico degli studenti. L’Urp, e dunque la segreteria studenti, è aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 (sabato su appuntamento 0187 614300-369).