Sarzana Povertà e bassi salari. Incontro con l’economista Raitano

Stamani a Sarzana un nuovo incontro del ciclo promosso ed organizzato dall’Emporio della solidarietà in occasione dei dieci anni dalla sua apertura. L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà a partire dalle 10 nella sala della Repubblica, in via Falcinello 1, nella sede della Pubblica assistenza locale. Il relatore sarà Michele Raitano, docente ordinario di Politica economica all’Università La Sapienza di Roma, dove è anche direttore del dipartimento di Economia e diritto. Parlerà di “Povertà e bassi salari: intersezioni, riflessioni di policy ed evidenze anche territoriali”. L’incontro si inserisce in un programma che non intende essere semplicemente celebrativo di un decennio di attività, quanto l’occasione per affrontare tematiche centrali per la società spezzina, per di più in una situazione di difficoltà come quella attuale. L’incontro sarà introdotto dal presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini, mentre il segretario generale della Cisl provinciale Antonio Carro trarrà le conclusioni.