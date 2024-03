Sarzana Oggi la commemorazione. Il partigiano Arturo Bacinelli

Appuntamento oggi pomeriggio alle 17 alla lapide in via Torrione Genovese, con l’intervento di Denise Murgia, presidente della Sezione Anpi di Sarzana, per la commemorazione della figura di Arturo Emilio Bacinelli, partigiano ucciso dai fascisti esattamente ottant’anni fa, il 18 marzo 1944, sulla porta della sua abitazione. Falegname, esponente del partito comunista, fu uno dei primi antifascisti sarzanesi a salire ai monti dopo l’8 settembre 1943: aveva la responsabilità militare del gruppo e divenne, per coraggio e capacità, capo dei Gap, i gruppi di azione patriottica, che operarono a Sarzana e in provincia a partire dal dicembre 1943.

A seguire, alle 17.30, nella sala consiliare di Palazzo Roderio incontro pubblico: Giorgio Pagano interverrà sul tema "Arturo Emilio Bacinelli e i gap nella provincia spezzina" mentre il docente universitario Santo Peli interverrà sul tema "I Gap e la primavera partigiana".