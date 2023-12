Sarzana ’Mio figlio è femminista’. Gli uomini disertori del patriarcato

Prosegue il ciclo di incontri dedicato alle tematiche della donna organizzato dal Circolo Pertini e coordinato da Clara Natale. Prossimo appuntamento con Monica Lanfranco, scrittrice, giornalista, docente universitaria e antesignana dei movimenti femministi in Italia. La conferenza si svolgerà mercoledì alle 17.30 al Loggiato Gemmi 11 a Sarzana. Seguirà, per chi lo desidera un’apericena. Introduce Clara Natale, mentre Vanessa Isoppo interloquirà con Monica Lanfranco, che presenta il suo ultimo libro “Mio figlio è femminista – Crescere uomini disertori del patriarcato”. Monica Lanfranco, nata a Genova, laureata in filosofia, fondatrice nel 1994 del trimestrale femminista “Marea”, collaboratrice su programmi televisivi e radiofonici RAI, scrive sul Fatto Quotidiano e su Micromega. Ha fondato e dirige il centro “altra dimora”, dove tiene corsi di formazione residenziali per donne per gruppi di donne strutturate (sindacato, partiti, movimenti).