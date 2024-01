Sarzana in Final Eight ospita la corazzata Lodi

Ne resteranno soltanto quattro in corsa per aggiudicarsi il trofeo. Sfide di grande spessore quelle che danno il via alla Final Eight di Coppa Italia che chiama in azione le migliori otto formazioni di serie A1 di hockey in base alla classifica del girone di andata. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation reduce dalla pesante sconfitta in campionato incassata domenica contro i campioni d’Italia del Trissino servirà la grinta di un mercoledì da leoni per far breccia nella corazza dell’Amatori Wasken Lodi che ha agganciato nell’ultimo turno di campionato in classifica i rossoneri e resta una delle formazioni di maggior prestigio del torneo. Le due partite di campionato già disputate sono state molto equilibrate anche se i sarzanesi hanno avuto la sensazione di potercela fare pur non riuscendo in nessuna delle due occasioni ad avere la meglio dei lombardi.

Le protagoniste del confronto in programma alle 20.45 si conoscono benissimo, si sono affrontate sia nella stagione regolare che in un paio di amichevoli estive a conferma anche dell’ottimo rapporto societario e dell’affetto che ancora accompagna tra gli sportivi di Lodi il ricordo delle annate trascorse in giallorosso da Paolo e Francesco De Rinaldis e Domenico Illuzzi. Servirà una grande prova per guadagnarsi l’accesso alle semifinali dove la vincente del confronto del Vecchio mercato troverà la migliore della gara tra Forte dei Marmi e Montebello. Per la formazione sarzanese del tecnico Paolo De Rinaldis sarà ancora assente per infortunio Sergio Festa. Nell’altro raggruppamento si parte con i confronti tra Trissino-Grosseto e Follonica-Valdagno. Per l’Hockey Sarzana sarà un’altra serata di grande intensità emotiva e si preannuncia un palazzetto gremito per sostenere la corsa dei sarzanesi in questa stagione che li vedeprotagonisti in campionato per difendere almeno il terzo posto in classifica e in corsa nella Ws Europe Cup che vedrà l’Hockey Sarzana Gamma Innovation affrontare il Monza nella doppia sfida in programma il 17 febbraio e nel ritorno il 16 marzo.

m.m.