Sarzana Dieci iscritti in IV ginnasio. Salva la sezione di liceo classico

Garantita, per l’anno scolastico 2024-2025, una sezione di IV ginnasio al liceo Parentucelli di Sarzana. Ieri l’ufficio scolastico ha accolto la richiesta presentata dal preside Generoso Cardinale quindici giorni fa, alla chiusura delle preiscrizioni (solo 10 al classico). "La richiesta, arricchita da motivazioni legate a storicità e importanza di continuare ad avere una sezione di classico al Parentucelli sono state accolte e ne siamo lieti – ha detto Cardinale –. Visto il numero totale degli iscritti al liceo, il prossimo anno avremo 5 sezioni di liceo scientifico e una sezione classico, con i 10 iscritti in IV ginnasio tra cui due alunni con bisogni speciali". Il dirigente ha concluso: "Ci tengo a ringraziare tutti i sindaci della vallata per la solidarietà dimostratami e in modo particolare Cristina Ponzanelli per aver compreso la situazione e averci supportati per raggiungere il nostro obiettivo. Un ringraziamento anche al provveditorato per aver accolto la nostra richiesta".

Elena Sacchelli