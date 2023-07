Sarzana, è polemica sul 21 Luglio. "Il compleanno della città è un falso storico”

Sarzana, 21 luglio 2023 – Un falso storico. Il circo lo Pertini chiede che la giornata del 21 luglio sia esclusivamente dedicata alla memoria dei fatti del 1921, che venga spostata la notte bianca e che sia abolito "il fasullo compleanno di Sarzana".

L’istituzione del ’compleanno’ della città – ricorda l’associazione – risale al 2015 a opera di giunta di centrosinistra. Una mossa che sarebbe stata strumentale, tesa a "oscurare la memoria dei fatti del 1921" e che oltretutto sarebbe basata su "un clamoroso falso storico".

La ricostruzione, a opera del circolo Pertini, è questa: "In realtà il 21 luglio 1465 il papa Paolo II nella sua bolla concede il riconoscimento di Sarzana come sede vescovile. Non c’entra niente con il compleanno della città. E’, semmai, una ricorrenza di carattere religioso. Solo qualche anno dopo, il 4 gennaio 1569, Sarzana ottenne da Federico III il riconoscimento del titolo di città. Quindi, se volessimo celebrare un ’compleanno di Sarzana’, la data dovrebbe essere il 4 gennaio e non il 21 luglio".

Il Pertini va oltre e ricorda che "la prima citazione del nome di Sarzana è molto più vecchia, di ben 500 anni: l’editto di Ottone I imperatore del Sacro Romano Impero che concedeva a Sarzana la possibilità di tenere mercato, con implicito riconoscimento di fatto dell’esistenza della città: la data è quella del 19 maggio 963 e in occasione dei mille anni di Sarzana, nel 1963, l’amministrazione comunale festeggiò".

Stop, dunque, alla "data farlocca del compleanno del 21 luglio", per lasciare che questa ricorrenza torni a essere legata ai soli fatti del 21 luglio 1921, ossia agli episodi di resistenza armata di fronte all’emergente squadrismo fascista. Una ricorrenza, quindi, che "per il rispetto che si deve alla nostra storia" non può coincidere con una manifestazione come la notte bianca, la quale "andrebbe spostata in altra data, scelta con i commercianti e le loro associazioni, se essa può essere d’aiuto al tessuto commerciale cittadino". Magari prima dei saldi estivi.

La polemica sul ’compleanno’ di Sarzana, dunque, è aperta. Intanto stamani l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra presieduta da Dini Giovanelli renderà omaggio alla memoria di Luigi Gastardelli alla lapide sul muro di cinta della parrocchia di Santa Maria. Gastardelli fu ucciso il 12 giugno 1921 con un colpo di pistola alle spalle da fascisti poi allontanati dalla città dai carabinieri in uno scontro che anticipò il 21 luglio. A lui vennero tributate solenni onoranze funebri per volere del sindaco Arnaldo Terzi. Stamani alle 9.30 il Pd e Sarzana Protagonista deporranno un omaggio floreale al capitano Jurgens nella piazza della Stazione e a seguire al sindaco Pietro Arnaldo Terzi in piazza Matteotti.