Sarzana, spacciatore arrestato dopo che aveva venduto della cocaina

Sarzana (La Spezia), 2 settembre 2023 – Arrestato spacciatore dalla polizia a Sarzana. Una pattuglia della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Sarzana ha notato in via del Murello un individuo osservarsi intorno e procedere lentamente a bordo dello scooter. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo. Dopo poco tempo hanno visto l’uomo fermarsi a parlare con un pregiudicato noto quale spacciatore di sostanze stupefacenti.

Dal loro appostamento i poliziotti hanno notato che i due, dopo un breve dialogo tra loro, si sono scambiati soldi e un involucro.

A questo punto gli agenti hanno deciso di intervenire e fermare i due. L’acquirente ha tentato di disfarsi di quanto aveva appena acquistato gettandolo sotto un autobus in sosta, ma l’involucro è stato subito recuperato e al suo interno sono stati trovai 0,6 grammi di cocaina, come appurato dalla successiva pesatura e reazione di identificazione.

I due sono stati accompagnati nei locali del commissariato per gli accertamenti dove, lo spacciatore, è stato trovato in possesso della somma di denaro ceduta dall’acquirente e di un pacchetto di sigarette al cui interno si trovava un fazzoletto contenente 1,7 grammi di crack, così è stato tratto in arresto e la mattina successiva, all’udienza di convalida assoggettato all’obbligo di firma in attesa del processo che si terrà tra qualche settimana.

All’acquirente è stata trattenuta la patente di guida per la successiva trasmissione alla locale Prefettura e l’applicazione dei provvedimenti amministrativi che conseguiranno alla segnalazione.

Marco Magi