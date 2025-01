Sarzana ancora senza elisoccorso. E’ scontro in Regione sui gravi ritardi

Punti di vista diametralmente opposti quelli di maggioranza e opposizione regionale sugli esiti del tavolo tecnico riunitosi lunedì per superare l’impasse che a due anni dal suo annuncio vede la mancata realizzazione del punto di elisoccorso sarzanese. Da una parte Gianmarco Medusei (FdI) rivendica significativi passi in avanti. "Dal tavolo tecnico è scaturito che a seguito dei sopralluoghi e delle osservazioni sull’area individuata a Sarzana, che aveva delle criticità, ne è stata individuata un’altra vicina dai responsabili della Difesa che sembra avere le caratteristiche tecniche adatte per coprire l’intera provincia in tutte le sue esigenze. Rimaniamo comunque in attesa del sopralluogo che avverrà la prossima settimana e di aggiornamenti concreti sulla realizzazione dell’opera". La pensa diversamente il consigliere Davide Natale (Pd) che ieri ha presentato nuovamente un’interrogazione: "Dopo tre anni di promesse, la provincia della Spezia attende ancora la propria base per l’elisoccorso. Non c’è una data per l’avvio del servizio, non c’è una descrizione logistica della base che verrà, né un piano degli investimenti. L’unica certezza è che siamo ancora al punto di partenza". "È stata individuata una nuova area su cui stiamo lavorando, più idonea per ospitare l’hangar tutta la logistica necessaria – spiega l’assessore Giampedrone – La prossima settimana effettueremo un sopralluogo, in caso di esito positivo siamo pronti a procedere in tempi rapidi per poter garantire la nuova base per il servizio di elisoccorso" Elena Sacchelli