Sarzana, aiuti economici alle famiglie in difficoltà

Sarzana, 16 ottobre 2021 - L’amministrazione comunale ha stanziato a favore dei sarzanesi 230mila euro a fondo perduto per il tessuto sociale ed economico locale. Si tratta di una parte di somme arrivate nei mesi scorsi dal Governo per fronteggiare maggiori spese o minori entrate a causa della pandemia.

Sono sette le strutture interessate, di queste due riceveranno i fondi direttamente d’ufficio, mentre le altre 5 dovranno partecipare ai bandi pronti a brevissima scadenza. A ricevere i fondi d’ufficio saranno: le strutture ricettive all’aria aperta, vale adire camping, proprietari di bungalow, lo stanziamento previsto in questo caso è di 31.600 euro.

Si tratta di strutture che in primo tempo non erano state inserite fra i beneficiari degli sgravi. Quindi i centri sociali per un importo complessivo di 17.591 euro che di conseguenza non pagheranno il canone d’affitto degli anni 2020 -2021. Fra quanti dovranno invece partecipare ai bandi, un importante quota è stata assegna a imprese e famiglie: 50 mila euro andranno a quelle imprese che hanno subito una perdita di fatturato dal 30 al 50%, rispettivamente 600 e 1000 euro.

Nella distribuzione si è tenuto di conto anche delle imprese che hanno iniziato l’attività il primo gennaio. A loro andranno 200 euro con uno stanziamento di 10mila euro: 50 mila euro è la quota riservata alle famiglie che hanno subito una riduzione del reddito Isee non inferiore al 10% a causa del covid.

Potranno avere il contributo a fondo perduto di 1000 euro per ciascun nucleo familiare riparametrato nel caso di domande superiori agli stanziamenti. Altri 60mila euro sono destinati alle attività economiche che hanno sostenuto spese nella realizzazione dei dehors. L’importo del contributo sarà proporzionalo al costo sostenuto. Infine 10mila euro sono destinati alle associazioni che hanno subito una riduzione delle entrate istituzionali non inferiori al 30% rispetto al 2019, avranno 200 euro ognuna.

«E’ un contributo che a chiusura di due anni così complessi _ ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli – abbiamo voluto destinare alle famiglie e alle attività economiche sarzanesi, che hanno vissuto le maggiori difficoltà e danni diretti e indiretti a causa ella pandemia. Abbiamo voluto dall’inizio affrontare questa crisi in modo organico, cercando di andare incontro alle difficoltà di ognuno, pur consapevoli della necessità di salvaguardare il già precario equilibrio del nostro bilancio". Dopo aver ricordato gli interventi fatti ieri a favore di famiglie e imprese il sindaco prosegue.

"Abbiamo voluto dare un sostegno particolare a quelle attività che hanno promosso quell’idea di una Sarzana a cielo aperto. Dietro ogni attività c’è una storia, ci sono persone e famiglie ed è nostra intenzione , sin dall’inizio di questa emergenza , sostenerli con ogni singolo provvedimento utile e ogni fondo a disposizione del nostro bilancio". C.G.