Santo Stefano Ingiunzioni fiscali. Lo stralcio entro il 31 ottobre

Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per avvalersi dello stralcio delle ingiunzioni fiscali non saldate dai residenti del Comune di Santo stefano Magra, sia per quelle emesse da Gefil con dallo stesso Comune. Il consiglio infatti ha deliberato la definizione agevolata delle entrate non riscosse a partire dal 2000. Per la definizione agevolata il debitore dovrà presentare apposita dichiarazione scaricabile dal sito internet dell’ente rportante tutte le diverse modalità entro il 31 ottobre. La richiesta riguarda le ingiunzioni fiscali emesse da Gefil Spa nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 quelle da Ica sempre nello stesso periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e infine gli accertamenti esecutivi sulle tasse Imu e Tari emessi dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022 al Comune di Santo Stefano Magra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio protocollo dell’ente santostefanese al numero 0187-697115.