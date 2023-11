Santo Stefano Fiaccolata del movimento ’TuttiXUna’

Le donne e gli uomini di Santo Stefano Magra hanno rispsto presente alla fiaccolata organizzata l’altro pomeriggio dal movimento "TuttiXUna" per condannare qualsiasi forma di violenza contro le donne e esprimere solidarietà a chi vive in silenzio i rapporti malati e pericolosi. Le luci delle fiaccole hanno illuminato la via Cisa fermandosi in piazza Garibaldi dove la riflessione è proseguita attraverso momenti di forte emozione grazie al giovane Andrea Maesano che ha dato la lettura dei nominativi delle tante donne che in questo 2023 sono rimaste vittime della mano di chi avrebbe dovuto proteggerle, la scrittrice e poetessa Emanuela Lello ha declamato la poesia "La lettera di Anna" e Lady J ha interpretato la canzone di Mia Martini dal titolo "Donna". Il Movimento che proseguirà l’attività di sensibilizzazione organizzando iniziative a sostegno delle donne ha voluto ringraziare i partecipanti e il supporto garantito per gli spostamenti dalla polizia municipale, forze dell’ordine, squadra comunale dei volontari della Protezione civile e Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano.