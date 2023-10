Santo Stefano di Magra partecipa a "Io non rischio"

Anche il Comune di Santo Stefano di Magra partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Gli appuntamenti sono sabato al centro commerciale ’La Fabbrica’ e domenica in via Cisa Sud con i volontari del gruppo di protezione civile che distribuiranno materiale informativo sui comportamenti che i cittadini possono adottare in caso di emergenze. "Come amministrazione siamo felici e orgogliosi di partecipare a questa importante iniziativa – commenta il vice sindaco e assessore alla protezione civile Jacopo Alberghi –. Conoscere le norme di autoprotezione è fondamentale, la protezione civile deve tantissimo al lavoro straordinario di tutti i volontari che la compongono, e che ringrazio, ma senza cittadini informati sarebbe ancora più difficile e pericoloso agire in corso di evento".