Salute femminile incontro pubblico con due fisioterapiste

Prosegue questo pomeriggio, con un incontro interamente dedicato alla salute femminile, il ciclo di conferenze gratuite Ti Riabilita Talk. Oggi, alle 16,30 nella sala consigliare di palazzo Roderio, le fioterapiste Giulia Guastini e Michela Giovanelli affronteranno le principali problematiche del pavimento pelvico, fondamentale per il benessere femminile. Nell’arco dell’incontro saranno elencate le strategie pratiche per prevenire e affrontare disturbi comuni, come incontinenza urinaria, dolore pelvico e stitichezza, ma ci sarà modo di parlare anche di abitudini scorrete e falsi miti da sfatare sull’argomento. Chiaramente verranno anche date risposte alle domande dei presenti. Per prenotare un posto a sedere contattare il 380 1874795 o il 0187 300577. Già fissato il prossimo appuntamento con Ti Riabilita Talk, incentrato su prevenzione e rimedi degli infortuni sportivi, che si terrà sabato 12 aprile, alle 16.30, sempre nella sala consigliare del Comune.