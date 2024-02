"Saliamo a bordo con convinzione"

"È con profonda convinzione che la Società Spezia Carrara Cruise Terminal conferma sostegno alla nuova edizione del Campionato di Giornalismo che impegnerà i giovani studenti della nostra provincia come cronisti chiamati a leggere criticamente la realtà. È stata l’esperienza vissuta lo scorso anno, il primo della nostra presenza, a rafforzare l’idea di esserci ancora per accompagnare i ragazzi e i loro insegnanti in questa prova di crescita personale e collettiva perché chiamati a lavorare in team nel confrontarsi sulla attualità vicina o lontana e quindi raccontarsi e a raccontare come loro vedono il mondo. D’altronde per una società come Spezia Carrara Cruise Terminal che vive a contatto con i crocieristi che arrivano da ogni parte del mondo sarà anche interessante leggere come i nostri studenti si trovano nel presente globalizzato e immaginano il futuro. E sarà ancor più interessante per una società come la nostra, aperta al dialogo e al confronto, orgogliosa di aver collaborato e di collaborare, in sintonia con il successo del suo record storico di passeggeri, alla promozione, al sostegno e allo sviluppo economico, e in particolare del turismo, della città e dell’intero comprensorio. La disponibilità a collaborare rientra nella nostra vocazione di attenzione verso la città che nell’anno da poco concluso ha dedicato per oltre 40 giornate il terminal crociere alle rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche della comunità spezzina. E sarà orgogliosa di mettere a disposizione il suo personale e le sue strutture alle esigenze del Campionato di Giornalismo. Nel salire a bordo, non ci resta che augurare alle ragazze e ai ragazzi di saper cogliere il senso di questa entusiasmante esperienza, anche se non abbiamo dubbi che sarà così".

Daniele Ciulli General Manager di Spezia e Carrara Cruise Terminal