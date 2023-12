"Saldi i debiti di suo figlio". Truffatore in manette

"Se non salda il debito di suo figlio, lo denunciamo". Poche parole al telefono per indurre timore nell’anziana e confezionare l’ennesima truffa. Che però, questa volta, non è rimasta impunita, con un trentenne campano finito in manette. La vicenda è accaduta martedì pomeriggio a Montalbano. Vittima del raggiro è stata un’ottantenne, raggiunta dapprima da una telefonata dai toni poco concilianti, nella quale veniva invitata a saldare un debito contratto dal figlio nell’ambito dell’attività professionale: in caso di risposta negativa, sarebbe partita una denuncia; al contrario, un incaricato avrebbe bussato di lì a poco al campanello dell’abitazione per ritirare i denari.

L’anziana donna, messa alle strette, non ha potuto fare altro che accettare la proposta, per poi mettere assieme i propri preziosi e attendere l’arrivo del truffatore. Il malvivente si è palesato poco dopo: si è fatto consegnare un portagioie di legno contenente preziosi in oro, argento e oro per alcune migliaia di euro, e si è dileguato. La fuga, tuttavia, è durata pochissimo, perchè il trentenne campano è stato intercettato da una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri, arrivata a Montalbano dopo la segnalazione di alcuni abitanti circa la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le abitazioni. I carabinieri lo hanno immediatamente fermato, ed è bastata una rapida perquisizione affinchè saltasse fuori ciò che il truffatore aveva appena sottratto all’anziana donna. All’interno del box sarebbero stati inoltre trovati altri preziosi, sui quali i militari dell’Arma hanno avviato ulteriori accertamenti. Il trentenne campano è stato arrestato: questa mattina si terrà l’udienza di convalida davanti al gip del tribunale della Spezia.