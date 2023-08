Sagre e feste a La Spezia: c'è solo l'imbarazzo della scelta

Sagre e feste nella giornata di Ferragosto allieteranno tutte le persone che vorranno vivere una giornata con la famiglia o comunque in compagnia. Partiamo da Bolano dove la Bolanese, per la 55esima Sagra dei Panigazzi (apertura banchi alle 19) ha raccolto attorno a sé i giovani del borgo e i propri calciatori per questo storico evento in piazza Castello. Sono più o meno gli stessi prodotti che si mangeranno il 15 e il 16 agosto alla Sagra del Panigaccio di Podenzana, al Parco del Gaggio, dalle 19 e alla sera poi musica da ballo con orchestra. A Fornoli di Villafranca, invece, 34esima sagra della Focaccetta a cura del circolo Anspi La Compagnia, propone prodotti tipici e la musica dal vivo. E a proposito invece di storia, arriva al numero 53 la Sagra dell’Asado di Piana Battolla, il 15 e 16 agosto alla sera e pure a pranzo, con, rispettivamente l’esibizione live degli Ipanema e il Sangria party e il concerto di Marité. Si può anche andare sul mare per le feste delle borgate: ad esempio alle Grazie, nei giardini pubblici di via Libertà, così come a Lerici, ma con un menu dedicato totalmente ai muscoli del nostro golfo. Oppure a Bonassola, in località Montaretto, il 15 e 16 con stand gastronomici dalle 19 e in particolare la focaccia tipo Recco (martedì dj set, mercoledì orchestra i Caravel), oltre ad una lotteria a favore della chiesa di Reggimonti. Naturalmente non si può dimenticare la Festa dell’Emigrante, che si conclude oggi a Veppo – in scena come sempre, dopo 42 anni – , a pranzo e a cena, nel boschetto del Roccolo, con i ravioli fatti a mano. Domani mercoledì 16 agosto alle ore 19 al “Debiross Sunshine” in via Fabbricotti 260 a Bocca di Magra, aperitivo in compagnia di Lamanu, progetto musicale di Manuela Cozzani alla voce, Gian Paolo Biciacci al piano, tastiere e voce, Manuel Picciolo al basso, armonica, flauto, loop e voce, con un repertorio di musica italiana rivisitata e brani inediti. Si consiglia la prenotazione: 0187 65784.

Marco Magi